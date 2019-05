AstraZeneca s’engage à investir 220 millions de dollars au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Suède, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a visité le 27 mai le site de production du groupe pharmaceutique AstraZeneca.



En recevant le chef du gouvernement vietnamien, Leif Johansson, président d’AstraZeneca, s’est déclaré fier que son groupe contribue à la coopération entre le Vietnam et la Suède. Selon lui, les efforts d’AstraZeneca n’auraient pas pu aboutir à de tels résultats sans le soutien des ministères, des organes compétents et du gouvernement vietnamiens.



Leif Johansson a déclaré que son groupe renforcerait sa présence au Vietnam et y investirait 220 millions de dollars afin de renforcer les soins de santé.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré se réjouir de la croissance du groupe AstraZeneca au Vietnam et de ses contributions au développement national. Saluant les investissements d’AstraZeneca au Vietnam, il a assuré que le gouvernement vietnamien continuerait de favoriser les activités des investisseurs suédois sur son sol.



AstraZeneca est présent au Vietnam depuis 1994. Le groupe a investi dans la recherche et développement, aidé les patients vietnamiens à avoir accès à des solutions modernes dans le traitement de cancers, maladies cardiovasculaires, respiratoires et du rein.



Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une rencontre à Stockholm avec des diplomates, spécialistes et amis suédois.



Etaient présents Brigitta Dahl, ancienne présidente du Parlement suédois, Anders Forsbers, ancien secrétaire général du Parlement suédois, d’anciens ambassadeurs de Suède au Vietnam, des diplomates et des amis suédois du Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc offre un cadeau de souvenir à Brigitta Dahl, ancienne présidente du Parlement suédois. Photo : VNA





A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remercié la Suède pour son soutien au Vietnam pendant sa lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationale, ainsi que dans son processus de développement national d’aujourd’hui. Il a souligné que plusieurs ouvrages construits avec des aides suédoises étaient devenus des symboles de l’amitié entre les deux nations, dont la papeterie de Bai Bang, l’hôpital national de pédiatrie du Vietnam, l’hôpital d’Uong Bi.



Nguyen Xuan Phuc a également informé des résultats de son entretien avec le Premier ministre suédois Stefan Löfven, avant de remercier la Suède pour son soutien au développement de la coopération entre le Vietnam et l’Union européenne (UE). -VNA