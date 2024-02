Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue vénézuélien Yvan Gil Pinto. Photo: VNA



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la secrétaire parlementaire du ministre canadien des Affaires étrangères, Pam Damoff. Photo: VNA



Genève (VNA) - Dans le cadre de sa participation à la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (ONU) à Genève, le 27 février, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son , a rencontré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk.Il a également rencontré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères , Yvan Gil Pinto, et la secrétaire parlementaire du ministre canadien des Affaires étrangères, Pam Damoff.Au cours de sa réunion avec Volker Turk, Bui Thanh Son a déclaré que le Vietnam tient en haute estime les droits de l'homme et prend de nombreuses mesures spécifiques pour les protéger. Il a invité le Haut-Commissariat à continuer à coopérer avec le Vietnam et à soutenir ses initiatives, dont la résolution sur les droits de l'homme et le changement climatique qui sera présentée au Conseil en juin.Volker Turk a félicité le Vietnam pour sa première année réussie en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025 et l'a remercié pour ses engagements importants lors du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a également affirmé sa volonté de renforcer la coopération entre le Haut-Commissariat et le Vietnam.Lors de sa rencontre avec son homologue vénézuélien Yvan Gil Pinto, le ministre Bui Thanh Son a proposé d'accroître les échanges de délégations entre les deux ministères. Il a également appelé le Venezuela à faciliter l'accès des produits vietnamiens à son marché, et à étendre la coopération dans des domaines potentiels…Le ministre Yvan Gil Pinto a affirmé que le Venezuela apprécie son partenariat intégral avec le Vietnam, un partenaire de premier rang en Asie du Sud-Est. Il a souligné l’importance de promouvoir les échanges de délégations, de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement. Il a également affirmé que le Venezuela est prêt à soutenir le Vietnam dans les forums multilatéraux.Lors de sa rencontre avec Pam Damoff, Bui Thanh Son a insisté sur la nécessité de porter la coopération économique et commerciale vers de nouveaux sommets.Pam Damoff a souligné que le Canada attache de l’importance à son partenariat intégral avec le Vietnam et est prêt à le soutenir dans des domaines tels que le maintien de la paix et la protection des droits de l'homme. Elle a également exprimé la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la transition verte et les énergies renouvelables…-VNA