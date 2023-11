Forum des affaires et des investissements Vietnam-Ligurie. Photo: VNA Forum des affaires et des investissements Vietnam-Ligurie. Photo: VNA

Rome (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Italie a organisé ces derniers jours des réunions et des activités dans le cadre de l'Année Vietnam - Italie 2023 à Gênes.L'ambassadeur vietnamien Duong Hai Hung a rencontré le 13 novembre la préfète de Gênes, Cinzia Teresa Torraco. Lors de la réunion, la responsable italienne a souligné que les relations entre le Vietnam et l'Italie en général, entre le Vietnam et Gênes en particulier, présentent un grand potentiel de croissance, notamment dans l'économie bleue, les ports maritimes, l'exportation de riz, l'agriculture durable et la réponse au changement climatique.En recevant l'ambassadeur Duong Hai Hung, l'adjointe au maire de Gênes, Paola Bordilli, a apprécié le dynamisme, les réalisations en matière de développement et le potentiel du Vietnam. Elle a déclaré que la ville est en train de construire une usine idéale, un centre d'innovation pour promouvoir la créativité et la technologie.Elle a espéré que sa ville et le Vietnam coopéreront dans différents domaines tels que l'éducation et la formation, la culture, les arts et la possibilité d'établir une ligne de transport maritime Gênes - Vietnam.Pour sa part, l'ambassadeur vietnamien Duong Hai Hung a exprimé son respect pour la solidarité et l'amitié entre l'Italie et le Vietnam dans le passé et leur coopération aujourd'hui.Il a soluligné que les deux parties devraient renforcer leurs relations et a informé que de nombreuses délégations vietnamiennes prévoyaient de se rendre à Gênes pour rechercher des opportunités de coopération. Il a espéré que Gênes enverra également des délégations au Vietnam et que des vols directs entre les deux pays seront bientôt ouverts.L'ambassade du Vietnam en Italie et la Chambre de commerce italienne au Vietnam ont organisé le 14 novembre le Forum des affaires et des investissements Vietnam-Ligurie, qui a offert aux parties prenantes une excellente opportunité de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays.Les représentants italiens présents au forum ont estimé que le Vietnam dispose d'avantages importants pour promouvoir les affaires et les investissements, tels qu'un emplacement stratégique et une politique stable. Les deux parties ont un grand potentiel de coopération, car le Vietnam est un centre de production et son transport maritime est de plus en plus actif.