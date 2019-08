Des visiteurs à l'exposition « En mémoire du Président Ho Chi Minh » à Hanoï. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Le 30 août, le comité provincial du Parti communiste du Vietnam pour Quang Ninh a présenté au public un livre photo intitulé « Le Président Ho Chi Minh et Quang Ninh », à l’occasion du 50e anniversaire de la réalisation de son testament et du 129e anniversaire de sa naissance.

Rédigé par le sous-comité de la sensibilisation et de l’éducation du Comité provincial du Parti et le centre des médias de Quang Ninh, ce livre de 120 pages comprend trois chapitres : les visites du Président Ho Chi Minh à Quang Ninh ; les objets, documents relatifs au Président Ho Chi Minh préservés à Quang Ninh ; le changement des sites ayant accueilli le Président Ho Chi Minh et le développement de Quang Ninh.

Le même jour, le Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoï a inauguré une exposition intitulée « En mémoire du Président Ho Chi Minh », en l’honneur du 74e anniversaire de la Fête nationale et du 50e anniversaire de la réalisation de son testament.

Une cinquantaine d’œuvres artistiques de 39 peintres et sculpteurs sont exposées jusqu’au 6 septembre.

La vie, la carrière révolutionnaire et la morale exemplaire du Président Ho Chi Minh sont une immense source d’inspiration, un thème attrayant pour les artistes visuels vietnamiens, a déclaré Nguyen Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam. -VNA