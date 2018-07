Photo: VnEconomy

Hanoi (VNA) - Selon le Département général de douanes, au cours des 6 premiers mois de 2018, les exportations nationales d'acier ont atteint 2,81 millions de tonnes pour 2,11 milliards de dollars, soit une croissance de 28,3% en volume et de 54,5% en valeur sur un an.



Pour le seul mois de juin, ce chiffre était de 452.513 tonnes et 349,63 millions, soit une baisse de 2,1% en volume et de 1,4% en valeur sur un mois, mais une hausse respectivement de 22,8% et 42% sur un an.



Le Cambodge est le plus grand marché à l'export de l'acier vietnamien avec 21,2% du total, soit 595.760 tonnes et 383,76 millions de dollars au 1er semestre, +50% en volume et +78,4% en valeur en glissement annuel. Suivent les Etats-Unis et la Malaisie avec, respectivement, 15,6%, 439.087 tonnes et 375,63 millions de dollars, 11,9%, 335.337 tonnes et 228 millions.



En général, ce 1er semestre, les exportations nationales d’acier ont connu une croissance dans presque tous les marchés, les plus fortes concernant l'Ukraine avec +356,5% en volume et +602% en valeur, l'Italie, +423% et +376%, le Japon, +685,5% et +350,8%,…



Sur certains marchés en revanche, une forte baisse a été enregistrée, par exemple en Suisse, - 99,5% en volume et -97,4% en valeur, en Arabie saoudite, -64,3% et -61,3%, au Pakistan, -54,7% et -43,8%. - CPV/VNA