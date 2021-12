Après prélèvement, les échantillons biologiques sont traités dans un laboratoire répondant aux normes internationales ISO 15189. Photo : PV/Vietnam+

Hanoï (VNA) – L’Institut de recherche des mégadonnées VinBigData Research (du groupe Vingroup) a annoncé le 16 décembre qu'il avait achevé le projet «Elaborer une base de données sur la variation génétique de la population vietnamienne ».

Ce premier ensemble de données du génome vietnamien assure la représentativité et l'universalité de la population, et est cohérent avec la répartition géographique de la population (Nord : 37 % ; Centre 22 % ; Sud : 41 %) et le sexe (ratio équilibré hommes/ femmes). En particulier, l'ensemble des données génétiques est entièrement annoté sur la fonction biologique ainsi que sur le risque pathologique.

Avec la prémisse d'en faire une base de données sur les variations génétiques exclusivement pour les Vietnamiens, l'étude devrait ouvrir une nouvelle direction, contribuant au développement de la médecine de précision au Vietnam.

Le processus d'analyse des données génétiques et d'annotation des variantes génétiques par VinBigData est considéré comme le plus avancé au monde. Le traitement des échantillons est effectué au laboratoire de norme internationale ISO 15189 de l'Hôpital général international Vinmec. D'énormes volumes de données sont traités à l'aide des technologies de pointe de Google, Illumina et NVIDIA.

En outre, l'unité de recherche coopère avec une vingtaine d'organismes de recherche et d'hôpitaux nationaux et étrangers de premier plan, tels que l'Université John Hopkins (États-Unis), la Fondation GoldenHelix (Royaume-Uni), l'Université de médecine de Hanoï, l'Hôpital central militaire 108…

Avec un investissement total de plus de 4,5 millions de dollars, ce projet de décodage des gènes est réalisé à la plus grande échelle au Vietnam jusqu’à ce jour. Il s'agit d'une étude pionnière pour le séquençage de l'ensemble du génome vietnamien.-VNA