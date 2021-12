Nguyên Duc Chung , ancien président du Comité populaire de Hanoï, a été condamné à 8 ans de prison, pour son implication dans l'achat de l'agent de nettoyage de l'eau Redoxy-3C pour purifier les lacs de la ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné lundi après-midi Nguyên Duc Chung, ancien président du Comité populaire de Hanoï, à 8 ans de prison, pour son implication dans l'achat de l'agent de nettoyage de l'eau Redoxy-3C pour purifier les lacs de la ville.

Nguyên Truong Giang, ancien directeur de la Sarl du Commerce et des Service Arktic (Arktic Trading Service Co.Ltd), et Vo Tiên Hung, ancien directeur général de l’Eurl Hanoi Water Drainage Co.Ltd, ont été condamnés respectivement à 4 ans et 6 mois de prison et à 4 ans de prison.

Ces trois personnes ont été accusées pour "abus de positions et de pouvoirs lors de l'exercice de leurs fonctions publiques", selon l’article 356 du Code pénal de 2015.

En décembre 2020, le Tribunal populaire de Hanoï a reconnu Nguyên Duc Chung coupable de l’affaire "d’appropriation de documents secrets d’État" concernant l’affaire de Nhât Cuong et a décidé de le condamner à cinq ans de prison.

Donc, cet accusé doit subir une peine totale de prison de 13 ans. -VNA