Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - L'Assemblée nationale a fixé pour 2024 un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) compris entre 6% et 6,5%, et un PIB par habitant d’entre 4.700 et 4.730 dollars.



Pour atteindre cet objectif, la docteure Nguyen Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO), a déclaré que le Vietnam devrait se concentrer sur des solutions visant à améliorer la qualité des ressources humaines afin d'augmenter la productivité du travail.



L'Assemblée nationale a également fixé l’objectif que l'industrie manufacturière atteigne un part de 24,1% à 24,2% dans le PIB national. Pour développer l’industrie manufacturière, il est nécessaire de disposer de ressources humaines à la hauteur des exigences. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a également fixé l’objectif de porter le taux de travailleurs formés à 69% l'année prochaine, dont de 28 à 28,5% de travailleurs diplômés.



Selon Nguyen Thi Huong, la productivité est un facteur décisif pour améliorer la compétitivité de l'économie et de chaque entreprise, et donc assurer la croissance économique à long terme. -VNA