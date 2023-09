Forêt du district de Gio Linh, province de Quang Tri. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Récemment, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a signé la décision n° 993/QD-TTg approuvant le Plan national de mise en œuvre de la « Déclaration des leaders de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des sols » d’ici 2030.



Il s'agit d’une action spécifique du gouvernement vietnamien suite à l'engagement ferme pris par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la COP26 d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.



Le Plan vise à contribuer directement au développement agricole et rural durable, à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’adaptation au changement climatique, de préservation de la biodiversité, de gestion durable des forêts, de transition vers une économie verte et circulaire, de développement de moyens de subsistance durables pour les communautés locales, de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement, concrétisant ainsi les engagements de la Déclaration de Glasgow.



Le plan fixe des objectifs précis. D’ici 2025, le Plan vise à gérer strictement les forêts naturelles existantes, à minimiser la conversion des forêts naturelles à d’autres fins, à limiter progressivement la dégradation des forêts et des sols.

Des gardes forestiers de Thanh Hoa et des membres du personnel du parc national de Xuan Lien lors d'une patrouille commune de protection des forêts. Photo : VNA



D’ici 2030, le Plan vise à faire reculer la déforestation, la dégradation des ressources forestières, la dégradation des sols et la désertification, à assurer le développement harmonieux d’une production agricole et forestière durable en association avec le développement agricole et rural, à améliorer l’efficacité des capacités de conservation et de protection de la biodiversité, à compléter les institutions et les politiques pour promouvoir une production et une consommation de produits agricoles et forestiers durables sans provoquer de déforestation, de dégradation des sols et de désertification...



Pour atteindre ces objectifs, le Plan avance de nombreuses mesures et solutions, dont accélérer le processus de restauration des forêts, renforcer le système de gestion des terres, développer une agriculture durable, accroître la valeur polyvalente des forêts, améliorer la capacité de mobiliser et d’utiliser efficacement les ressources financières nationales et internationales...



La « déclaration des leaders de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des sols », a été signée par plus de 140 pays - couvrant près de 91 % des forêts mondiales - promettant de « travailler collectivement à arrêter et à inverser la déforestation et la dégradation des sols d'ici 2030 ».



Cette déclaration prévoit notamment un renforcement des efforts communs pour préserver les forêts et les autres écosystèmes terrestres et accélérer leur restauration, encourager les politiques commerciales et de développement, nationales et internationales, faire la promotion du développement, de la production et de la consommation durable de ressources ne provoquant pas de déforestation ou de dégradation des sols…-VNA