Terrains desservant la construction de l’aéroport de Long Thanh. Photo: VNA



A ce jour, la province a défriché et remis à la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), maître d'ouvrage du projet, 2.450 hectares sur le total de 2.530 hectares desservant la première phase, soit 97%. La superficie restante sera remise ce premier trimestre, a déclaré le 21 février le Comité populaire provincial.



Récemment, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a informé de la conclusion du gouvernement sur l'avancement des travaux du projet d'aéroport de Long Thanh, demandant à la province de Dong Nai de remettre l'intégralité du terrain déminé pour la première phase au premier trimestre et le site de deux itinéraires reliant l'aéroport avant le 30 mai.

Situé à 40 km de la mégalopole économique de Ho Chi Minh-Ville, à 30 km de la ville industrielle de Bien Hoa, et à 70 km de la station balnéaire de Vung Tau, l'aéroport couvrira plus de 5.580 ha sur six communes du district de Long Thanh, province méridionale de Dông Nai.