Signature de l'accord de coopération entre l' Agritrade et TikTok. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Centre de promotion du commerce pour l’agriculture (Agritrade) du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et TikTok ont signé, le 28 février à Hanoï, un accord de coopération sur l’amélioration des capacités en termes de transformation numérique des PME et des coopératives participant au programme « One Commune, One Product » ou OCOP (À chaque commune, son produit).Selon cet accord, TikTok co-organisera des cours de formation sur la façon de créer du contenu vidéo court, l'ensemble de solutions publicitaires créatives TikTok for Business et mettra en place une catégorie distincte pour les produits OCOP sur TikTok Shop.TikTok coopérera avec Agritrade et les unités concernées pour développer des programmes de communication sur les produits OCOP et les événements connexes en 2023.L’année dernière, TikTok a organisé avec succès une dizaine de formations sur la transformation numérique dans de nombreuses localités vietnamiennes. Quelque 200 unités participant au programme OCOP ont ouvert des stands sur TikTok Shop pour y vendre plus de 500 produits. En particulier, les hashtags #OCOP et #DacSanVietNam ont attiré respectivement 305 et 350 millions de vues.Le directeur de l’Agritrade, Nguyen Minh Tien, a déclaré s'attendre à ce que TikTok, avec son écosystème de commerce électronique complet, apporte aux utilisateurs de nouvelles expériences d'achat, ouvrant ainsi des opportunités aux membres du programmes OCOP et leur permettant de promouvoir leurs marques.En plus des produits agricoles, TikTok coopérera avec Agritrade et le Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce pour piloter un programme de numérisation de villages de métiers traditionnels et soutenir des activités visant à promouvoir les valeurs culturelles nationales et l'artisanat à travers des outils créatifs sur sa plate-forme. -VNA