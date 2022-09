Le vice-Premier ministre Le Van Thanh à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh est allé le 21 septembre évaluer la mise en œuvre de la planification de l’aéroport international de Noi Bai pour 2021-2030 avec une vision à l'horizon 2050.

L’aéroport international de Noi Bai a actuellement deux terminaux T1 et T2, d’une capacité annuelle totale de 25 millions de passagers et une aérogare de fret d’une capacité annuelle de 403.000 tonnes. En 2019, l’aéroport international de Noi Bai a accueilli plus de 29 millions de passagers et a traité 695.325 tonnes de marchandises.

La planification de l’aéroport international de Noi Bai qui vise à une capacité annuelle d’environ 100 millions de passagers d’ici 2050, a commencé en juin 2019 et a achevé à la fin 2020.

L’aéroport international de Noi Bai devrait avoir trois pistes et trois terminaux en 2030 et quatre pistes et quatre terminaux en 2050.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh travaille avec des unités concernés. Photo: VNA

Avec la reprise et la croissance rapide de l'industrie de l'aviation civile, l'aéroport international de Noi Bai pourrait accueillir chaque année 50 millions de passagers d'ici 2030. Ainsi, si l’avancement des travaux de l’expansion n'est pas garanti, l’aéroport devra être surchargé, a déclaré le vice-Premier ministre Le Van Thanh.

Il a demandé à des ministères et unités concernés d'accomplir rapidement les tâches assignées pour lancer la construction de pistes et terminaux entre 2024 et 2025. -VNA