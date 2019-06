Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La coopération entre des instituts de recherche, écoles et entreprises en matière de transfert de technologies et de formation de ressources humaines était au centre d’un forum portant sur les technologies et les énergies du Vietnam 2019, qui a eu lieu le 26 juin à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Huynh Thanh Dat, directeur de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, le Vietnam dispose d'un énorme potentiel pour la croissance des énergies renouvelables, avec 63% de sa superficie totale favorable au développement d'énergies éoliennes. Cependant, ces potentiels ne sont pas encore pleinement exploités.

Un certain nombre de projets de coopération entre universités et entreprises sont mis en oeuvre dans ce secteur, dont celui entre le groupe SolarBK (Bach Khoa Investment and Development de Solar Power Corporation) et l’Université des technologies de Ho Chi Minh-Ville, celui entre l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville et la société Redsun-ITI, celui sur la localisation des machines éoliennes au Vietnam avec la participation d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises vietnamiens et allemands.

Cependant, la coopération et les investissements dans les énergies renouvelables restent encore limités. Alors, la production d’énergies renouvelables représente une faible proportion de la production énergétique du pays.

En mai, le Vietnam compte 57 centrales solaires et éoliennes en opération, d'une capacité totale prévue d'environ 2.800 MW.

Lors du forum, des experts et des hommes d’affaires vietnamiens et étrangers ont échangé des expériences et discuté des politiques liées au développement durable de l’énergie, à l’application des technologies intelligentes dans le développement d'énergies et aux technologies de production d’énergies éoliennes au Vietnam.

Sang Hoon Lee, directeur du Centre des politiques sur les énergies renouvelables du Département des énergies de la République de Corée, a encouragé le Vietnam à développer les énergies propres, en particulier l’énergie éolienne.

Il a ajouté que la partie sud-coréenne était prête à partager ses expériences et technologies dans le domaine des énergies renouvelables avec le Vietnam. -VNA