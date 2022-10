Phu Tho (VNA) – À Phu Tho, hormis le site des temples des rois Hùng, les visiteurs peuvent découvrir l’incroyable beauté des collines de théiers de Long Côc ou du Parc national de Xuân Son, tout en s’immergeant dans la vie des ethnies Muong et Dao.

Caverne de Na, dans le Parc national de Xuân Son à Phu Tho (Nord). Photo : Saigontourist

Appartenant à la commune de Long Côc, district de Tân Son, les collines de théiers de Long Côc se trouvent à environ 70 km du centre-ville de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord).

Les plus belles collines de théiers du pays

En arrivant ici, tout un espace vert apparaît, avec des collines de théiers, se succédant les unes après les autres. Au loin, on aperçoit des femmes Muong portant des hottes remplies de feuilles de thé. En allant au point culminant de la région de Bông, l’endroit idéal pour un beau panorama, les visiteurs peuvent admirer le merveilleux paysage de ces collines parfois recouvertes partiellement par la brume. Long Côc figure sans aucun doute parmi les plus belles collines de théiers du Vietnam.

La scène rappelle les photos fascinantes du photographe Ut Muoi, l’un des premiers à avoir découvert et fait connaître le site de Long Côc, et qui a été surnommé “ambassadeur du tourisme du thé” de Phu Tho. Les premières photos qu’il a prises de ces collines en avril 2015 ont rapidement provoqué une “tempête” sur les réseaux sociaux, poussant de nombreux photographes et touristes à venir découvrir cette région.



Les archives du Centre de recherche et de développement du thé montrent que les Français produisèrent du thé dans le centre de Phu Tho dès la fin du XIXe siècle. La zone de culture théière dans la commune de Long Côc couvre environ 600 ha, chaque colline d’une hectare. Hà Hiên, une femme de l’ethnie Muong, propriétaire d’un homestay du même nom dans la commune de Long Côc, a déclaré que d’avril à octobre, c’était la récolte du thé, une fois tous les mois et demi. En hiver, le théier ne produit pas de jeunes pousses, si bien qu’en février et mars, il y a du thé dit “de printemps”.

Les brumes jouent avec les nuages sur les collines de théiers de Long Côc. Photo : VnExpress

Expérience de tourisme communautaire

Depuis les collines de théiers de Long Côc, il faut environ 23 km pour se rendre au Parc national de Xuân Son, également situé dans le district de Tân Son. Juste en face du Centre d’information touristique trône les statues de neuf coqs éperonnés, clin d’œil à la légende des rois Hùng, avec l’offrande du mariage comprenant “un éléphant à neuf ivoires, un coq à neuf éperons et un cheval à neuf crinières”. Les coqs à neuf éperons complets sont rares aujourd’hui. Mais dans les villages de Lâp et Coi des minorités ethniques Muong et Dao, on peut trouver des familles élevant cette race qui a plusieurs éperons, mais bien sûr moins que les neuf décrits dans la légende.

À la maison de Dang Thi Diên dans le village de Coi, on peut voir comment l’ethnie Dao confectionne le riz gluant à quatre couleurs. Les couleurs distinctes sont créées par trempage, en utilisant des teintures faites à partir de feuilles et de racines d’arbres forestiers. Le rouge symbolise le bonheur, le violet la fidélité, le bleu l’espoir et le jaune la prospérité.

Une fois arrivé à Xuân Son, on se doit d’essayer les spécialités des Dao. Outre des plats très similaires au peuple Muong, le plat de riz typique des Dao comprend des “crabes de rochers” (vivant dans des anfractuosités de roche en montagne), des canards de ruisseau et des fleurs de bananier. Ils cuisinent également les fameux poulets à plusieurs éperons, reconnaissables à leur chair ferme et délicieuse jusqu’à la dernière bouchée ! – CVN/VNA