Hanoi (VNA) - Le secteur sportif national mis à l’épreuve en raison d'une crise sanitaire, est désormais prêt à reprendre ses activités et ses tournois grâce aux plans de relance élaborés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et ses partenaires.

L’équipe de football du Vietnam s’entraîne à Hanoi. Photo : VFF

L’Administration des sports du Vietnam a travaillé avec les responsables des disciplines pour trouver des moyens de reprendre les compétitions sportives au niveau national. Des tournois devraient bientôt reprendre à titre expérimental.

"Nous donnons toujours la priorité à la sécurité des sportifs et des entraîneurs. Nous prévoyons d’organiser à titre expérimental des tournois nationaux lorsque toutes les activités entreront progressivement dans la nouvelle normalité. Si rien ne change, ces tournois auront lieu dès octobre. Mais avant de prendre les décisions, nous devons consulter les localités qui sont censées accueillir les événements", a souligné Trân Duc Phân, chef adjoint du Département général de l’éducation physique et des sports.



Entraînements de nouveau autorisés

Pour l’heure, les coaches et sportifs des sélections nationales se sont entraînés dans des établissements de formation spécialisés relevant des centres nationaux d’entraînement à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho. Ils ont hâte de revenir bientôt dans les tournois nationaux car sans compétition, il leur est difficile d’améliorer leurs techniques, tactiques et compétences.



Tout récemment, un forum ayant pour thème "Sortir de l’épidémie de Covid-19 - Actions proactives du secteur de la culture, des sports et du tourisme", animé par le ministre Nguyên Van Hùng, a permis d’avancer sur la sortie de crise du secteur.

Lors de cet événement, la directrice générale adjointe de l’Administration des sports du Vietnam, Lê Thi Hoàng Yên, a déclaré que du fait des restrictions de circulation liées à la crise sanitaire, la demande de la population pour l’exercice et le sport est aujourd’hui en net regain. Parallèlement, les méthodes d’organisation d’événements sportifs ont changé pour s’adapter à la situation épidémique, a-t-elle ajouté.

Les entraînements extérieurs seront bientôt à nouveau possibles. Photo : CTV/CVN



Concernant les compétitions de haut niveau, de nombreuses localités attendent des orientations précises du secteur sportif pour préparer au mieux les tournois. "Le Département de la culture et des sports de Ninh Binh a autorisé les équipes provinciales à s’exercer au Centre d’entraînement sportif de la province. Cependant, nous espérons que les directives sur la tenue de tournois sportifs de haut niveau dans la nouvelle normalité seront bientôt publiées pour une meilleure préparation. Par exemple, notre province accorde une grande attention au volley-ball et l’organisation du championnat national nécessite un encadrement spécifique", a partagé son directeur directeur adjoint en charge des sports Vu Hông Minh.



Respecter une "bulle" sanitaire stricte



En conclusion dudit forum, l’Administration des sports du Vietnam a proposé au gouvernement et au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d’envisager rapidement la reprise des manifestations sportives dans la nouvelle normalité. Par exemple, des compétitions pourraient de nouveau avoir lieu dans des localités qui ont contrôlé la crise sanitaire sous le modèle de "bulles" pour les participants et les organisateurs.



Le secteur espère que la vaccination de tous les sportifs, entraîneurs et officiels des équipes nationales et locales ainsi que les participants à des événements sportifs d’envergure pourra se réaliser rapidement. Les horaires et lieux de la vaccination des délégations rejoignant les compétitions internationales sont proposés par le Département général de l’éducation physique et des sports aux agences de gestion.



Récemment, certaines localités comme Ha Long, Câm Pha, Móng Cái ou Uông Bi de la province de Quang Ninh (Nord) ont autorisé la reprise des activités sportives. C’est également le cas à Bac Giang (Nord), dont les centres d’entraînement ont de nouveau accueilli les sportifs.



"Tout le monde fait très attention et respecte les mesures de prévention. Grâce à cela, j’espère que les tournois nationaux reprendront bientôt dans les gymnases de la province", a confié Chu Viêt Bac, directeur adjoint du Centre d’entraînement des sports de Bac Giang. – CVN/VNA