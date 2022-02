Thua Thiên – Huê (VNA) - Le Département de la culture et des sports de la province de Thua Thiên - Huê a inauguré le festival du temple Huyên Trân en 2022, mercredi 9 février au Centre culturel Huyên Trân, dans la ville de Huê.

Photo: VNA

Le festival s’est ouvert avec un programme artistique pour commémorer les grands mérites de la princesse Huyên Trân, fille aimée du roi Trân Nhân Tông, qui avait sacrifié son propre amour pour contribuer à la fondation de la région Thuân Hoa – Phu Xuân - Thua Thiên – Huê.Après la cérémoni, les autorités locales et de nombreux habitants et touristes ont offert de l’encens à la mémoire du roi Trân Nhân Tông, de la princesse Huyên Trân et des prédécesseurs qui eurent le mérite d’élargir les frontières nationales.La princesse Huyên Trân (1287 - 1340) était mariée au roi Champa Jaya Sinhavarman III dans le cadre d’une promesse faite par le roi Trân Nhân Tông. Ce mariage apporta deux territoires O et Ly (y compris Quang Tri, Thua Thiên - Huê et une partie du nord de Quang Nam d’aujourd’hui) au territoire du Vietnam. – VNA