Hanoi (VNA) – "Contraste" est le nom du concert de musique classique tenu le 25 mai à l’Espace - Institut français de Hanoi, avec la participation de nombreux artistes internationaux.

Concert "Contraste" le 25 mai à l’Espace - Institut français de Hanoi. Photo : CVN

Le soir du 25 mai, l’auditorium de l’Espace - Institut français de Hanoi - était rempli d’amoureux de la musique classique. Ce concert exceptionnel, dénommé "Contraste", a emmené le public dans deux univers opposés : le monde des gitans avec "Gypsy", le quatuor avec piano n°1 en sol mineur, op. 25 de Johannes Brahms; et l'univers musical fabuleux et envoûtant de "Madrigal", op. 35 de Gabriel Fauré, et de la Quintette pour violon, hautbois, alto, violoncelle et piano en F majeur de Théodore Dubois.Les compositions de Fauré et Dubois ont été présentées pour la première fois au Vietnam.C’était aussi la première fois que huit musiciens internationaux se réunissaient sur la scène de l’Espace pour un concert de musique classique. Il s’agissait de Chuong Vu et Martha Walvoord (violon), Vincent Fillatreau et Catherine Forbes (viola), Ngô Hoàng Quân et Trân Thi Mo (violoncelle), Hoàng Manh Lâm (hautbois) et Sun-Young Ju (piano).Le prochain concert de ce groupe d’artistes devrait être organisé fin 2019. – CVN/VNA