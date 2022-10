Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de la Banque mondiale et du Comité central de gestion des projets a travaillé les 25 et 26 octobre avec les autorités de la province de Ninh Thuan (Centre) sur la supervision de la mise en œuvre du projet d'investissements, de construction et de développement d’un système de fourniture de services de santé au niveau local.

Ce projet est mis en œuvre de 2020 à 2024. Il est doté d’un fonds de près de 92 milliards de dôngs, dont plus de 72 milliards de prêt de la Banque mondiale.

Le projet se concentre sur la construction et la modernisation de 17 stations médicales communales et de 5 centres médicaux de niveau de district, outre l’acquisition d'équipements et la formation professionnelle…

Lors de la séance de travail, Christophe Lemiere, responsable du programme de développement humain pour le Vietnam à la Banque mondiale au Vietnam, a partagé que parmi les 13 villes et provinces du Vietnam mettant en œuvre le projet, Ninh Thuan était en tête dans toutes les activités. -VNA