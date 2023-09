Dr. Phan Chi Hieu, président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales à la conférence. Photo: VNA

Dans son discours d'ouverture, Dr. Phan Chi Hieu, président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, les relations Vietnam-Japon se sont développées rapidement et continuellement, obtenant de réalisations importantes dans plusieurs domaines dont la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, la sécurité, la défense.Ces bonnes réalisations et la similitude des intérêts stratégiques entre les deux pays sont une "motivation" pour porter les relations diplomatiques bilatérales à une nouvelle hauteur, contribuant ainsi à la mise en œuvre des objectifs de maintien de la paix, de la stabilité et de promotion de la prospérité, de la coopération, du développement dans la région et dans le monde, a-t-il soulignéCette conférence a permis à des experts, scientifiques, décideurs politiques et entreprises des deux pays de discuter des défis, des nouvelles opportunités et des mesures pour promouvoir et approfondir la coopération bilatérale, a-t-il ajouté.Lors de la conférence, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio a déclaré que le gouvernement japonais aiderait son homologue vietnamien dans la conversion d'énergie telle que la biomasse, l'hydrogène, l'ammoniac, le CCUS, à travers l’initiative de la "Communauté asiatique zéro émission nette" (AZEC). Dans le même temps, le Japon coopérera avec des pays partenaires, dont le Vietnam, pour soutenir le processus de décarbonation grâce aux énergies renouvelables, à travers le "Partenariat pour une transition énergétique juste" (JETP).