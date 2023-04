La cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 1er avril, le musée Carlo Urbani, du nom du médecin italien décédé après avoir découvert le virus SRAS au Vietnam en 2003, a été officiellement inauguré dans la ville de Castelplanio, province d'Ancône, région des Marches, en Italie.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié le Dr Carlo Urbani de "héros du monde", symbole de la lutte mondiale contre la pandémie.



Le conseiller Nguyen Thai Hoc, au nom de l'ambassade du Vietnam en Italie, a souligné que cet événement rendait une fois de plus hommage au Dr Carlo Urbani, honorant ses grandes et précieuses contributions à la santé mondiale.



Le Dr Carlo Urbani, un expert des maladies infectieuses de l'OMS, ayant passé des années de travailler au Vietnam, a sacrifié sa vie le 29 mars 2003 à l'âge de 46 ans lors de ses recherches sur l'épidémie de SRAS. Avant sa mort, il a demandé aux médecins de prélever son poumon pour l'étudier. Deux semaines après sa mort, grâce à ce poumon, les scientifiques ont découvert le corona virus et trouvé un moyen de contrôler la pandémie de SRAS.

En 2022, ce "héros en blouse blanche" a reçu l’Ordre du Mérite de la République italienne pour ses grandes contributions à la détection, à l'identification et à la réponse rapide aux nouvelles maladies. -VNA