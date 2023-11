Le Vietnam et Le Luxembourg ont signé un accord sur le partenariat stratégique dans la finance verte. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Luxembourg se tient toujours aux côtés du Vietnam, même dans les moments difficiles, et les deux pays sont déterminés à porter leurs relations à une nouvelle hauteur, notamment à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (15 novembre 1973).

Cette déclaration a été soulignée par le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, lors d'une conférence de presse dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam du 3 au 5 mai 2023, sur invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh. A cette occasion, les deux pays ont signé un accord sur le partenariat stratégique dans la finance verte.

Depuis 1973, les deux pays ont parcouru un long chemin de coopération, dans les domaines aussi divers que le développement, la finance, le transport, de la connectivité, la logistique, l'ingénierie, la technologie médicale, des services numériques et la banque.

En mars 2023, le Luxembourg comptait 64 projets d'investissement pour un capital total de 2,6 milliards de dollars, se classant 3e sur 24 pays membres de l'Union européenne et 17e sur 139 pays et territoires investissant au Vietnam.

Ses investissements se concentrent sur la communication, la construction, l'immobilier à Hanoi, à Ho Chi Minh Ville, dans la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud)...

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA), entré en vigueur en 2020, a contribué à offrir de brillantes perspectives à la coopération commerciale entre les deux parties. Les entreprises luxembourgeoises sont très intéressées par le marché vietnamien. Au cours des seuls dix premiers mois de 2023, le commerce bilatéral a atteint 144,57 millions de dollars, soit 77,3% du total enregistré en 2022.

A l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Luxembourg en décembre 2022, les deux parties ont signé un protocole d'accord de coopération visant à promouvoir, renforcer et développer les relations commerciales et le dialogue d'affaires entre le Département de la promotion commerciale du ministère de l'Industrie et du Commerce et la Chambre de Commerce du Luxembourg.

Et lors de la visite officielle du Premier ministre Xavier Bettel au Vietnam, les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre efficace de l'accord de coopération entre la Bourse du Vietnam et la Bourse de Luxembourg; de renforcer la coopération dans le domaine bancaire et de connecter les ressources financières du Luxembourg pour aider le Vietnam à mettre en œuvre sa Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.

Évaluant la coopération Vietnam-Luxembourg, l'ambassadeur vietnamien en Belgique et au Luxembourg, Nguyen Van Thao, a souligné que le 50e anniversaire des relations Vietnam-Luxembourg ouvrirait un nouveau chapitre, plus brillant et meilleur, dont le Vietnam devra tirer pleinement parti dans les temps à venir.

Le Luxembourg compte actuellement environ 600 Vietnamiens vivant sur son sol. Cette communauté travaille dur, contribue au développement du pays d'accueil et s’oriente toujours vers la Patrie. La communauté sert également de passerelle, contribuant au renforcement des échanges entre les peuples et à la promotion de l'amitié entre les deux pays.

Commentant le potentiel de coopération dans les temps à venir, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean Asselborn, a déclaré que les efforts des deux pays dans le transport aérien, le secteur financier et bancaire ainsi que la Fintech, la recherche, la science et la technologie, la lutte contre le changement climatique… s'accéléreraient dans un avenir proche.

Développées sur des bénéfices mutuels, les relations de coopération et d'amitié cultivées depuis 50 ans ont été dynamiques et efficaces, avec parallèlement des relations politico-diplomatiques se développant aussi de plus en plus profondément et efficacement.-VNA