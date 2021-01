Le vaccin Nano Covax est testé sur un volontaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 3e vaccin contre le COVID-19 du Vietnam, étudié et produit par l’EURL des vaccins et produits biologiques No. 1 (VABIOTECH), sera testé sur l'homme d'ici la fin du premier trimestre 2021, a annoncé le 19 janvier le ministère vietnamien de la Santé.

Actuellement, le Vietnam comptabilise quatre établissement de recherche et de production de vaccins que sont l’Institut des vaccins et des produits biologiques médicaux (IVAC), l’EURL des vaccins et produits biologiques No. 1 (VABIOTECH), le Centre de recherche et de production de vaccins et de produits biologiques (POLYVAC) et la Société de biotechnologies pharmaceutiques Nanogen.

Le vaccin anti-COVID-19 Nano Covax, développé par le laboratoire Nanogen et l’Académie de la médecine militaire, est testé sur les humains pour la première phase.

Après Nano Covax, le COVIVAC de l’IVAC sera testé dans le temps à venir. Des tests sur les animaux ont donnés de bons résultats. -VNA