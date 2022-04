Photo : Comité d'organisation

Hanoï (VNA) – Parmi 3.000 volontaires sélectionnés, formés au service des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), 1.900 opéreront à Hanoï et 1.100 autres dans les villes et provinces accueillant aussi des épreuves, selon Nguyen Hai Duong, chef adjoint du sous-comité de réception - célébration de ce grand événement sportif régional.

La plupart des volontaires au service des SEA Games 31 sont des étudiants en 2e année ou plus venant de l'Université de Hanoï, de l'Université ouverte de Hanoï et des universités de villes et provinces accueillant cet événement sportif. Ils doivent pratiquer couramment l’anglais et être à l’aise de communication, a-t-il précisé.

Le stade national de My Dinh à Hanoï. Photo : VNA

Parmi 3.000 volontaires, le Comité d'organisation sélectionnera les personnes capables pour les missions de présentateur, d'interprète, de réceptionniste... En outre, ils sont chargés de l’accueil des délégations d’athlètes, d’entraîneurs, d’arbitres, des reporters des agences de presse ; d'assistance aux délégations ; de fourniture d'informations...

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 6 au 23 mai à Hanoï et dans 11 villes et provinces voisines du 12 au 23 mai attireront environ 7.000 athlètes en compétition dans 40 disciplines de 526 épreuves. -VNA