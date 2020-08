Photo: VNA



Hanoï, 1er août (VNA) - Le 1er août au soir, le ministère de la Santé a annoncé 28 autres cas de COVID-19, 19 d'entre eux sont liés à l'hôpital de Da Nang, sept à Da Nang et deux importés.Les deux patients importés sont arrivés à l'aéroport international de Can Tho dans la ville de Can Tho en provenance d'Indonésie le 29 juillet et ont été immédiatement mis en quarantaine à l'hôpital de la tuberculose de Tra Vinh.Ceux qui ont attrapé le virus par transmission communautaire sont âgés de neuf à 86 ans et de la ville de Da Nang, de la province de Quang Nam, de Ho Chi Minh et de la province de Thai Binh (Nord).Ils étaient des patients à l'hôpital de Da Nang, aient eu des contacts étroits avec des patients atteints de COVID-19 ou soignaient des membres de leur famille à l'hôpital.À 18 heures le 1er août, le Vietnam a enregistré un total de 586 cas, dont 304 importés qui ont été mis en quarantaine après leur arrivée.Depuis le 25 juillet, il y a eu 142 cas liés à l'hôpital de Da Nang.Actuellement, 91 462 personnes ayant eu des contacts étroits avec des patients ou entrés depuis des zones touchées par la pandémie sont en quarantaine, dont 953 dans les hôpitaux, 18 063 dans d'autres établissements concentrés et 72 446 à domicile. -VNA