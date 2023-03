Hanoi (VNA) - Malgré les difficultés au cours de deux ans d'épidémie de COVID-19, les exportations des fruits et légumes du Vietnam maintiennent toujours leur position vers les marchés mondiaux.

Ces dernières années, l’exportation de durians vietnamiens vers le marché chinois a enregistré certains succès, avec des prix augmentant à un niveau record. Photo : VNA

Ce secteur devrait connaître une croissance d'exportations en 2023, car le Vietnam a un fruit de plus participant à l'exportation officielle, qui est le durian. Ces dernières années, l’exportation de durians vietnamiens vers le marché chinois a enregistré certains succès, avec des prix augmentant à un niveau record. Ce fruit de spécialité du Vietnam pourrait rapporter un milliard de dollars en 2023.



Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le pays compte actuellement plus de 100.000 hectares de durian, avec une production de plus de 1,3 million de tonnes/an. Les deux localités ayant des superficies aux normes d'exportations les plus importantes du pays sont Tien Giang(Sud) et Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).

Le vice-ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a déclaré que les exportations de durian vers le marché chinois ont augmenté de plus de 4.100 % en un mois. À la mi-septembre 2022, un lot de 100 tonnes d'un jardinier de Dak Lak (dans les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam) a été officiellement exporté vers le marché chinois. Il s'agissait de la première expédition officielle réalisée dans le cadre du protocole signé entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'Administration générale des douanes de la Chine en juillet 2022.

Photo : VNA



Lors d'un récent forum sur les fruits, Bob Wang président de l’Association des entreprises de Nanning, (Guangxi, Chine), a déclaré vouloir importer environ 1 500 conteneurs de durian vietnamien d'ici le Nouvel An lunaire. De même, Trà My, présidente provisoire de l'Association des entreprises vietnamiennes en Chine, a informé que l'Association avait négocié avec succès une commande de 10 000 tonnes auprès d'un grand importateur chinois.



Rien qu'en octobre 2022, le chiffre d'affaires des exportations de durians de notre pays vers la Chine a atteint près de 50 millions de dollars, en hausse de 4 120 % par rapport à la même période de l'an dernier. Il s'agit d'une augmentation sans précédent dans l'histoire du secteur vietnamien du durian. En octobre, le chiffre d'affaires des importations de durians de la Chine s'élevait à 90,7 millions de dollars. Autrement dit, le Vietnam est devenu ce mois-là le plus grand fournisseur de durians pour la Chine.



Jusqu’à la fin octobre 2022, le chiffre d'affaires à l'exportation du durian a atteint 293,6 millions de dollars, en hausse de 91,5 % par rapport à la même période de 2021. Le durian représente désormais 17,3 % de la valeur totale des exportations de fruits du Vietnam au cours des 10 premiers mois de 2022. Le durian pourrait rapporter des milliards de dollars.





Ngô Tuong Vy, directrice générale de la société par actions du groupe d'exportation de fruits Chanh Thu, a déclaré qu'en 2023, ce sera la période d'accélération de l'exportation de ce produit, avec des ventes qui devraient doubler. De nombreux importateurs ont passé de grandes commandes, dépassant la capacité d'approvisionnement des entreprises.



Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam, la Chine est le plus grand marché de consommation de durian au monde. Chaque année, ce pays dépense plusieurs milliards de dollars pour importer des durians. Depuis septembre 2022, les exportations de durians du Vietnam vers la Chine ont connu une augmentation record.



En 2022, le chiffre d'affaires à l'exportation du durian est estimé à près de 400 millions de dollars, les exportations vers la Chine à 300 millions de dollars, a-t-il précisé.



Selon le Département de la protection des végétaux relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le prix du durian a triplé depuis la signature du protocole, créant davantage de revenus pour les agriculteurs. Récemment, le Département général des douanes de Chine a approuvé 51 codes de zones de culture et 26 codes d'installations d'emballage de durians du Vietnam répondant aux exigences du protocole et étant autorisés à exporter des durians frais vers ce pays. Jusqu'à présent, le Vietnam s'est vu accorder par la Chine un total de 113 codes pour les zones de culture et entreprises d'emballage.



Le Département de la protection des végétaux prévoit que ce nombre continuera d'augmenter, car 300 autres codes sont en cours de vérification en ligne pour finaliser les procédures, en attente de permis. Cela aidera le durian vietnamien à avoir plus d'opportunités d’exportation vers la Chine. - VNA