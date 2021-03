Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décerné la médaille du Travail de première classe à Bui Hong Duc, un des jeunes exemplaires et prometteurs. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La liste de 10 jeunes exemplaires et 10 jeunes prometteuses du Vietnam en 2020 vient d’être rendue publique par le Comité central (CC) de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le Conseil de sélection du Prix des jeunes vietnamiens exemplaires.

Parmi ces jeunes, il faut citer notamment Doan Le Hoang Tan, né en 1987, directeur adjoint du Centre de recherche sur les matériaux nanostructurés et les matériaux moléculaires, relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville.

Il est honoré pour sa conception et sa fabrication de nanomatériaux poreux biodégradables contre le cancer et pour la libération contrôlée de médicaments pour réduire des effets secondaires et augmenter l'efficacité des médicaments dans le traitement de cette maladie.

Il a aussi publié 30 articles scientifiques dans des revues scientifiques internationales prestigieuses.

Le docteur Tran Anh Tu, né en 1989 travaillant au département de contrôle des maladies infectieuses, de l’Institut national d'hygiène et d'épidémiologie, est représentant du Jeune vietnamien exemplaire de 2020 dans le domaine du travail et de la production. Il a activement participé à la prévention et au contrôle de la pandémie de COVID-19. Il a atteint d’importantes réalisations dans la recherche et l'application des sciences et technologies dans l'analyse et le traitement des informations épidémiologiques, contribuant à la localisation et au contrôle de la pandémie.

Pham Ngoc Anh Tung, né en 1989, est aussi représentant du Jeune vietnamien exemplaire de 2020 dans le domaine de commerce et de start-up. Il est actuellement PDG de FoodMap - une plate-forme de commerce électronique qui connecte directement les agriculteurs aux petits et moyens producteurs et aux consommateurs. En 2020, Foodmap a réussi à mobiliser avec succès un investissement de 500.000 dollars auprès du Fonds Wavemaker Partners (Singapore).

Hoang Tuan Anh, né en 1985, a été honoré dans le domaine des activités sociales pour la recherche, l'utilisation des machines disponibles pour la conception réussie d'un distributeur automatique de riz. Il est aussi initiateur du distributeur des masques. Ses initiatives sont très efficaces dans le contexte de la prévention et du contrôle de la pandémie de COVID-19.

Le prix "Jeunes modèles du Vietnam" est une distinction prestigieuse du CC de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Il vise à honorer de jeunes vietnamiens de moins de 35 ans, représentatifs, dans et hors du pays, pour l’excellence de leurs réalisations dans les domaines de la construction et de la défense nationales. - VNA