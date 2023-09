Le vice-président de l'Assemblée nationale Trân Quang Phuong présente le drapeau national à la délégation sportive vietnamienne. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La délégation vietnamienne aux 19es Jeux asiatiques (ASIAD) vise deux à cinq médailles d’or, a déclaré le directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, Dang Ha Viêt.



L’espoir est mis sur la boxe, le sepak takraw, le tir, le karaté...



La délégation sportive vietnamienne aux ASIAD 19 compte 504 membres, dont 337 sportifs qui concourront dans 31 des 40 sports de cet événement prévu du 23 septembre au 8 octobre à Hangzhou, en Chine. Dang Ha Viêt a affirmé que tous les sportifs vietnamiens étaient prêts à cet événement continental.



La lutte contre le dopage est une question extrêmement importante à laquelle la délégation vietnamienne accorde toujours une attention particulière, a-t-il affirmé.



Pour le sport vietnamien, ce sujet est régulièrement abordé dans les centres d’entraînement de toutes les 63 provinces et grandes villes du pays.

Le directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, Dang Ha Viêt. Photo: VNA



Selon Dang Ha Viêt, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a souligné que les sportifs vietnamiens ne sont pas autorisés à être impliqués dans les problèmes de dopage même s’ils n’ont pas de médaille.



Les sportifs s’efforceront toujours de contribuer au maintien et au renforcement de la solidarité, de l’amitié, de la coopération et du développement avec les autres pays du continent, a souligné Dang Ha Viêt.



Lors des 18es ASIAD, le Vietnam avait remporté quatre médailles d’or, 16 d’argent et 18 de bronze. -VNA