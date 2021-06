Hanoï, 28 juin (VNA) - Pas moins de 190 000 kits de test rapide du COVID-19 présentés par les autorités et les habitants de nombreux Länder allemands sont arrivés à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï le 28 juin après-midi.

Prélèvement d'échantillons pour les tests COVID-19. Photo: VNA

Les kits de test ont été transportés gratuitement par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines.

Les cadeaux provenaient d'une campagne lancée par le World University Service (WUS) sur la base d'une proposition de Vietnam Airlines, visant à appeler les Länder allemands à aider le Vietnam avec des kits de test.

Kambiz Ghawami, président de World University Service, a apprécié la coopération de Vietnam Airlines dans la mise en œuvre de cette initiative.

Actuellement, Vietnam Airlines maintient des vols entre le Vietnam et l'Europe pour assurer le commerce et la connectivité entre les organisations et les communautés des deux parties.- VNA