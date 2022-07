Le procès à Hanoi le 12 juillet. Photo: qdnd.vn



Hanoi (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoi a condamné le 12 juillet trois femmes et un homme à un total de 18 ans de prison ferme pour transport et commerce illégaux de 984 kg d'écailles de Phataginus tricuspis.



Il s’agit d’une des plus grosses affaires de commerce d'espèces sauvages à ce jour au Vietnam.



L'instigatrice de l'affaire, Nguyên Thi Chinh, originaire de la province de Vinh Phuc (Nord), a écopé de sept ans, et Hoang Thi Hiên Phuong (Hanoi), la courtière, à 5 ans. Nguyên Van Su (Vinh Phuc) a été condamné à deux ans de prison pour avoir transporté illégalement les écailles, et son complice Nguyên Thi Ha, également de Vinh Phuc, à 4 ans.



Le pangolin à petites écailles ou pangolin à écailles tricuspides (Phataginus tricuspis) est un mammifère couvert d’écailles kératineuses de la famille des Manidae. C’est un petit pangolin avec un poids au plus de 3 kg et une longueur totale de 1 m. Il est largement distribué dans les forêts tropicales humides et les plantations commerciales d’Afrique de l'Ouest et d’Afrique centrale.



Il a été catégorisé comme une « espèce en danger » sur la Liste rouge des espèces menacées de l’IUCN. -VNA