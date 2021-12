Séoul, 2 décembre (VNA) – Les garde-côtes de la République de Corée ont sauvé avec succès 17 marins vietnamiens après le naufrage de leur cargo près de l'île orientale d'Ulleung.

Photo d'illustration : VNA

Le navire de 5.765 tonnes immatriculé au Panama transportant 18 membres d'équipage vietnamiens a coulé dans les eaux à 154 kilomètres au Nord de l'île vers 9 h 50 le 1er décembre.L'incident a eu lieu au Nord de la ligne de limite nord, la frontière maritime intercoréenne, a annoncé des garde-côtes de la République de Corée.Dix-sept des 18 membres d'équipage se sont échappés en toute sécurité du navire en perdition sur un canot de sauvetage et ont été secourus par les garde-côtes à 4 h 08 le 2 décembre. L'autre est toujours porté disparu après avoir été emporté par les vagues.Un avertissement de haute mer a été émis dans la région pour la deuxième journée consécutive le 1er décembre.Après avoir reçu l'information, l'ambassade du Vietnam en République de Corée a ordonné à l'unité consulaire et au Conseil de gestion du travail du Vietnam de contacter rapidement les autorités locales pour secourir les membres d'équipage.Les premières informations indiquent que 17 marins sont en bonne santé. Des soins médicaux ont été prodigués à quatre membres qui ont subi des blessures légères.L'ambassadeur du Vietnam a téléphoné au capitaine et aux membres d'équipage et les a encouragés. Actuellement, tous les 17 membres d'équipage n'ont pas de papiers personnels et ils bénéficieront d'une aide pour rentrer bientôt chez eux.- VNA