Hanoï (VNA) - Le docteur Evgeny Kobelev, premier vice-président de l'Association d'amitié Russie-Vietnam, a écrit un article intitulé "Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam - le chemin vers un nouveau succès".

Selon cet article publié le 12 janvier sur le magazine « Monde multipolaire », l'expert russe a déclaré que le 6e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) avait marqué un tournant historique en adoptant la politique de Renouveau pour assurer le développement du pays et stabiliser la société. Dix ans après le lancement du Renouveau, le Vietnam avait figuré parmi les pays à la plus forte croissance. Au cours de ces 30 dernières années, le Vietnam avait maintenu et maintenait une croissance économique annuelle de 5% à 7%.

En dépit du COVID-19, l'économie vietnamienne a connu une croissance positive tandis que le produit intérieur brut (PIB) de la plupart des pays a chuté, a constaté Evgeny Kobelev, précisant que le Vietnam avait bien contrôlé l'épidémie et enregistré 35 cas de décès sur une population de près de 100 million d'habitants.

En outre, la politique étrangère responsable du Vietnam a grandement contribué au maintien de la paix, de la stabilité de la région, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de développement socio-économique et à la défense de la souveraineté nationale, a-t-il écrit.

Par ailleurs, le Vietnam a assumé avec succès deux responsabilités simultanément: président de l'ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

L'expert russe s'est déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam réaliserait son objectif de devenir un pays prospère et heureux et, un pays développé à orientation socialiste au milieu du 21e siècle. -VNA