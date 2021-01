Le ministre des Sciences et Technologies. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant l'ordre du jour du 13e Congrès du Parti, le matin du 28 janvier, les délégués ont discuté des projets de documents.

Présentant au Congrès, le délégué Huynh Thanh Dat, membre du Comité central du Parti, ministre des Sciences et des Technologies a déclaré que le fort développement de la science et de la technologie pour accélérer la transformation numérique nationale, développer l’e-gouvernement et l'économie numérique au Vietnam étaient des questions importantes qui ont besoin d'être investi dans les temps à venir.

Le ministre Huynh Thanh Dat a affirmé que la science et la technologie du Vietnam avaient fait de nombreux progrès et réalisations remarquables.

Le Vietnam se positionne au 42e rang dans le classement 2020 de l'Indice mondial de l'innovation. Le Vietnam est l'un des trois pays de l’ASEAN et figure parmi les 43 au monde à être capables de produire eux-mêmes des vaccins, maîtriser à un niveau élevé des techniques et technologies médicales modernes.

En particulier, pendant la pandémie COVID-19, le Vietnam a rapidement développé de kits de test rapide, a produit des robots, des respirateurs, des médicaments spécifiques….

Dans le temps à venir, dans le contexte où la quatrième révolution industrielle est devenue l'une des tendances de développement de l'époque, le Vietnam doit convertir son modèle de croissance actuel en un modèle basé sur la science, la technologie et l'innovation.

Le ministre des Sciences et Technologies a déclaré que dans les temps à venir, le secteur des sciences et technologies favorisera fortement les activités d'innovation, créant ainsi une percée pour améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité de l'économie nationale.-VNA