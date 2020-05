Une affiche à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. Photo: vhttcs.org.vn

Hanoï (VNA) – Un programme artistique spécial intitulé “Chant de printemps dédié au Président” se tiendra dans la soirée du 17 mai à l’Opéra de Hanoï dans le but de marquer le 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et sera retransmis en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision du Vietnam (VTV).

Ce programme sera organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en coordination avec la Commission de propagande et d'éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et la VTV.

Faisant partie d’un large éventail d'activités culturelles et artistiques visant à sensibiliser la population aux grandes contributions du grand leader vietnamien à la cause révolutionnaire du pays et au mouvement "Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh", le programme se compose de trois parties ayant pour thèmes "Il est Hô Chi Minh”, “Les fleurs dans le jardin de l'Oncle Hô” et “Chant de printemps dédié au Président”. –VNA