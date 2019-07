Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Quelques 13 équipes participeront au 3e tournoi U23 de volley-ball féminin d’Asie - Coupe Dong Luc -, qui se déroulera du 13 au 21 juillet à Hanoï, a annoncé jeudi la Fédération de volley-ball du Vietnam.



Les équipes viennent d’Australie, de Chine, de Hong Kong, d’Inde, du Kazakhstan, de Macao, des Maldives, de Nouvelle-Zélande, de République populaire démocratique de Corée, de Taïwan, du Sri Lanka, de Thaïlande et du Vietnam.



Lors d’un point presse sur le tournoi donné le 4 juillet, le vice-directeur de l’Administration des sports du Vietnam, Tran Duc Phan, a déclaré que ce tournoi devrait aider les jeunes talents à améliorer leurs compétences et à renforcer la coopération, l'amitié et la solidarité entre les fédérations de volleyball.



En outre, l'événement est une bonne opportunité pour aider les joueuses vietnamiennes à se préparer aux 30e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games) aux Philippines vers la fin de l'année, a-t-il ajouté. -VNA