Hanoi (VNA) - En à peine 10 jours (à partir du 1er juillet), 10.000 exemplaires de Gac Ma - Vong tron bât tu (Gac Ma - Cercle d'immortalité) ont été vendus. L’ouvrage a fait naître une véritable fièvre sur les réseaux sociaux et dans les librairies du pays.

Le livre Gac Ma - Cercle d'immortalité.



Gac Ma - Cercle d'immortalité est un ouvrage réalisé par les Éditions First News en 2014. Il raconte l'histoire vraie de 64 soldats de la Marine vietnamienne qui se sont courageusement sacrifiés pour la Patrie.



Beaucoup de lecteurs ont partagé leurs émotions sur les réseaux sociaux: "C'est un livre qui mérite d'être lu! L’achat, la lecture et l’irradiation de l’esprit du livre Gac Ma - Cercle d'immortalité sont salutaires".



Nombre d’organisations, d’entreprises et de lecteurs du pays ont contacté First News pour le commander.



Le voyage étrange du livre Gac Ma - Cercle d'immortalité ne s'est pas arrêté là. En effet, les Éditions américaines Fortis, basées en Floride, en Virginie et à Washington DC, ont rencontré leurs homologues de First News pour acquérir une licence en anglais de l’ouvrage en vue d’une publication aux États-Unis… voire dans le monde entier!



Les éditions Fortis sont représentées par James G. Zumwalt, qui est le fils de l’Amiral de la Marine américaine Elmo Zumwalt, auteur du célèbre livre Bare Feet - Iron Will.



Tous les profits de Gac Ma - Cercle d'immortalité en version anglaise, publiée aux États-Unis, seront reversés pour soutenir les familles des anciens combattants et martyrs de Gac Ma. -CVN/VNA