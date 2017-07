Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un colloque a eu lieu le 17 juillet à Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de représentants des provinces frontalières vietnamiennes et cambodgiennes. Objectif : partager des expériences dans la gestion du secteur religieu​x.

Ce colloque a été organisé par le ministère vietnamien de l’Intérieur, le Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien, et le ministère cambodgien des Cultes et des Religions. Le ministre vietnamien de l’Intérieur, Le Vinh Tan, le ministre d’Etat et ministre cambodgien des Cultes et des Religions, Him Chhem, étaient présents.

Le ministre Le Vinh Tan a souligné que ce colloque permettrait d’avancer des mesures afin d’assurer la liberté de culte ainsi que la paix, la stabilité et le développement dans les zones frontalières, dans l’intérêt des deux peuples. De son côté, le ministre cambodgien Him Chhem a insisté sur la grande signification politique de cet événement qui avait pour objet de partager ​des expériences entre les gestionnaires et de promouvoir la solidarité entre les deux pays.

Lors du colloque, les participants ont constaté que la vie religieuse dans les zones frontalières était stable. Les religieux participent activement aux activités sociales et contribuent au développement socio-économique local. Les religieux vietnamiens et cambodgiens vivant dans les zones frontalières ont également organisé des rencontres pour développer leur amitié. A cette occasion, plusieurs mesures ont été avancées pour améliorer la gestion publique dans ce secteur. -VNA