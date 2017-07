Vientiane, 18 juillet (VNA) – Une délégation de haut rang du Parti et de l’Etat du Vietnam, conduite par Tong Thi Phong, membre du Bureau politique, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a visité le Laos pour assister aux activités célébrant le 55e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et le 40e anniversaire de la signature du Traité d'Amitié et de Coopération Vietnam-Laos.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président Bounnhang Volachith, reçoit la vice-présidente de l'AN Tong Thi Phong. Photo : VNA

Mme Tong Thi Phong a été reçue le 17 juillet par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président Bounnhang Volachith, le Premier ministre Thongloun Sisoulith et la présidente de l'Assemblée nationale, Pany Yathotou.Lors des rencontres, Mme Tong Thi Phong a félicité le Laos pour ses grandes réalisations obtenues ces dernières années, notamment après un an de mise en œuvre du 10ème Congrès du PPRL.

[Vietnam et Laos échangent des messages de félicitations]

Elle a exprimé sa conviction que, sous la direction du PPRL, le Laos réussirait davantage dans son processus de réforme.



Elle a remercié la Laos d’avoir soutenu le Vietnam dans l’œuvre de la lutte pour l’indépendance nationale d’hier et dans l’œuvre de construction et de défense nationale actuelle, tout en informant les hôtes sur la situation actuelle de son pays.



Elle a suggéré aux deux parties ​de dirige​r efficacement les ministères, les secteurs et les localités pour qu'ils se coordonnent activement dans la mise en œuvre des accords conclus. Les deux parties devraient également partager ​des expériences dans la construction de Partis et de systèmes politiques, le développement socioéconomique et l'intégration internationale, travailler en étroite collaboration dans la défense et les relations extérieures, continuer de ​lever les obstacles pour améliorer l'efficacité de la coopération économique, commerciale et d'investissement, a-t-elle déclaré.



Les dirigeants laotiens ont déclaré que la visite de la délégation vietnamienne pour assister à la célébration d'événements importants des deux pays​ témoignait de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.



Ils ont déclaré que les acquis du Vietnam obtenus après un an de mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès du Parti sont de grands encouragements pour le Laos, tout en exprimant une reconnaissance au Vietnam pour l'aide apportée au Laos.



Ils ont hautement apprécié la coordination étroite des deux parties dans l'exécution des accords conclus par leurs Partis et leurs gouvernements.



Les hôtes et les invités se sont félicités de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale le Vietnam et le Laos dans tous les domaines, qui contribue à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement en Asie du Sud-Est et dans le monde.



Les deux parties ont également réaffirmé leur détermination ​de se tenir côte à côte en préservant, en favorisant et en développant la solidarité spéciale et en la transmettant aux jeunes générations. - VNA