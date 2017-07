Hanoi, 17 juillet (VNA) - Les hauts dirigeants du Vietnam et du Laos, ont échangé le 17 juillet des messages de félicitations à l'occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (5 septembre) et de 40 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays (18 juillet).

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong (gauche) et le secrétaire du Parti populaire révolutionnaire du Laos, et président Bounnhang Volachith. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le président Trân Dai Quang, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, ont envoyé des corbeilles de fleurs et des messages de felicitations au secrétaire du Parti populaire révolutionnaire du Laos, et président Bounnhang Volachith, au Premier ministre Thongloun Sisouslith et à la présidente de l’AN Pany Yathotou.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens se sont déclarés satisfaits des réalisations importantes de l'amitié bilatérale, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale au cours des 55 dernières années, ce qui, ont-ils dit, a contribué de manière significative à l’œuvre de la lutte d'hier contre l’ennemi commun ainsi que dans l’œuvre actuelle de défense et d’édification nationale.

Les Partis, les États et les habitants du Vietnam et du Laos ont fait tous leurs efforts pour approfondir les relations dans tous les domaines de manière efficace et pragmatique, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, grâce à diverses méthodes de coopération et aux canaux du Parti, de l'État et des peuples.

Dans les messages envoyés aux dirigeants vietnamiens, les dirigeants laotiens ont souligné l’amitié, la solidarité, et l'alliance de combat entre les deux pays au cours de leur cause révolutionnaire passée, qui a créé une base solide pour l'amitié actuelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, qui est également le chef adjoint permanent du comité de pilotage national de l’Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos et le ministre des Affaires étrangères laotien, permanent du comité de pilotage national de la solidarité et de l’amitié Laos-Vietnam, Saleumxay Komasith, ont également échangé des messages de félicitations.

Le chef de la Commission des Relations extérieures du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Hoàng Binh Quân a également transmis un message de félicitations à son homologue lao Sounthone Sayachac.-VNA