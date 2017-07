Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong (droite), et des représentants des trois provinces laotiennes. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a reçu le 18 juillet des autorités des trois provinces laotiennes de Savannakhet, de Khammouane et de Borikhamxay, en visite de travail dans la mégapole du Sud.

A cette occasion, Nguyen Thanh Phong a souligné l’importance de la conférence de promotion de l’investissement et du commerce dans ces trois provinces centrales du Laos, qui aurait lieu le 19 juillet à Ho Chi Minh-Ville, à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 40e de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays. Selon Nguyen Thanh Phong, cet événement témoigne de l’intérêt de la mégapole du Sud et des provinces laotiennes pour le développement de leurs relations économiques.

Ho Chi Minh-Ville fera de son mieux pour développer l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, a déclaré Nguyen Thanh Phong.

Au nom des autorités des trois provinces laotiennes, le gouverneur de Savannakhet, Santiphap Phomvihane, a remercié Ho Chi Minh-Ville pour ses assistances. Appréciant les activités organisées par la mégapole du Sud pour célébrer les grands anniversaires des relations vietnamo-laotiennes, il a affirmé que ces activités permettrait d’approfondir l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux parties. -VNA