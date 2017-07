Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une cérémonie de célébration du 40e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos et du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays a été organisée le 18 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Prenant la parole, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan a insisté sur les relations spéciales Vietnam-Laos cultivées par les générations des dirigeants vietnamiens et laotiens.

Le 5 septembre 1962, le Vietnam et le Laos ont établi leurs relations diplomatiques et le 18 juillet 1977, les deux pays ont signé le Traité d'amitié et de coopération. Ces deux événements ont crée le fondement juridique solide pour les autres accords de coopération bilatérale, permettant d'approfondir les liens bilatéraux et de resserrer la coopération dans tous les domaines entre les deux pays.

Nguyen Thien Nhan a salué la coopération efficace entre Ho Chi Minh-Ville et la capitale laotienne de Vientiane, la province Champassak, et d'autres provinces laotiennes comme Xieng Khouang, Houaphan, Attapeu...

Présent à la célébration, secrétaire et gouverneur de Savannakhet, Santiphap Phomvihane, a remercié la mégapole du Sud pour son soutien à l'organisation du Parti, à l'autorité, aux entreprises et à la population du Laos, en général et aux localités laotiennes, en particulier.

Il a souligné la nécessité de resserrer les relations entre le Laos et le Vietnam, notamment dans le contexte d'évolution imprévue de la situation mondiale. Il est indispensable, selon lui, de renforcer la sensibilisation auprès de la population vietnamienne et laotienne, notamment les jeunes, sur les relations spéciales entre les deux pays.

A cette occasion, Ho Chi Minh-Ville s'est vu attribuer l'Ordre du travail de première classe du Laos pour ses efforts de stimuler les relations spéciales entre les deux pays.

Le même jour, l​es anniversaires des relations Vietnam-Laos ont été également célébrés dans la ville de Da Nang (Centre).

La ville a signé 30 mémorandums avec des localités laotiennes et soutenu la formation de près de 750 étudiants laotiens. -VNA

​