La beauté de rizières en terrasses de Mu Cang Chai. Photo: VNA



Yên Bai (VNA) – Les activités touristiques de la Saison d’eau 2020 débuteront le 30 mai dans le district de Mu Cang Chai, province de Yên Bai (Nord), renommé pour ses rizières en terrasse, a déclaré le 22 mai la vice-présidente du Comité populaire de ce district, Luong Thi Xuyên.

Ces activités répondront au programme « Les Vietnamiens voyagent au Vietnam », a-t-elle précisé.

Ces événements contribueront à la présentation de la beauté des rizières en terrasses ainsi que des valeurs culturelles des minorités ethniques de ce district montagneux auprès des touristes.

À cette occasion, le district de Mu Cang Chai organisera des stands présentant des produits locaux. Des circuits touristiques seront également organisés. Un Festival de parapente est prévu aussi.



Mu Cang Chai possède environ 500 ha de rizières en terrasses dans les communes de La Pan Tân, Che Cu Nha et De Xu Phinh, cultivées par les H'mong depuis des siècles. Ces rizières figurent parmi les 2.500 ha inscrits au patrimoine national en 2007 par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



La localité est à environ 1.000 m d'altitude, ce qui rend impossible l'adoption des méthodes de culture du riz pratiquées en plaine. Les habitants locaux cultivent le riz dans des champs en terrasses pour empêcher l'eau de couler.



Ces terrasses de Mu Cang Chai sont belles toute l'année. En mars, elles sont en eau, puis les paysans repiquent les plants de riz d'avril à mai. En mai, les collines sont couvertes de vert. Début septembre, le riz mûr donne aux pentes des montagnes une couleur jaunâtre. En général, nous pouvons diviser les saisons de riz en trois. La Saison d’eau : aux mois d’avril et de mai, les rizières sont inondées pour permettre ensuite le repiquage des plants élaborés en pépinière. La Saison verte: aux mois de juin et juillet, c’est l’heure du repiquage, le jeune riz va alors mûrir pendant plusieurs semaines. Au début, le riz est vert avant de jaunir petit a petit. Et enfin, la Saison de la récolte: de la mi-août à début octobre (selon les endroits), c’est la saison de la récolte. C’est la saison préférée des photographes pour voir de superbes paysages aux dégradés de couleurs impressionnants. -VNA