«Le vietnamien sacré dans un endroit éloigné à 4000 km du Vietnam» est le titre d’un reportage publié récemment à la Voix du Vietnam . Photo: VOV

Séoul (VNA) - L’amour pour le vietnamien et le Vietnam, le désir d’embellir l’image du pays aux yeux des amis sud-coréens ainsi que de devenir le pont culturel vietnamo-sud-coréen sont au cœur du reportage "Le vietnamien sacré dans un endroit éloigné à 4.000 km du Vietnam".

"La première fois que j’ai entendu une émission vietnamienne produite par moi-même sur la radio GFN (The Gwangju Foreign-language Network), je me suis senti très fier d’avoir contribué à promouvoir le vietnamien en République de Corée", a exprimé Nguyên Xuân Dat, l’un des producteurs de l’émission "Xin chào Việt Nam".

Xuân Dat qui étudie et vit en République de Corée depuis près de 10 ans, participe à la production de l’émission "Xin chào Việt Nam" sur GFN depuis mars 2017. Il a déclaré que ces 6 dernières années, toute l’équipe de "Xin chào Việt Nam" a non seulement produit des émissions de radio, mais a également organisé des activités et des événements en faveur de la communauté vietnamienne de Gwangju. Parmi ceux-ci, des programmes spécifiquement destinés aux étudiants vietnamiens des universités de Jeonnam à Gwangju.

"L’équipe de "Xin chào Việt Nam" compte actuellement 7 membres, qui sont des jeunes vietnamiens enthousiastes et talentueux. De plus, nous avons souvent reçu le soutien technique important des collègues sud-coréens de GFN Radio", a-t-il partagé.

En 2023, "Xin chào Việt Nam" est diffusé tous les samedis et dimanches, dans la tranche horaire 22h-24h, à destination des auditeurs vietnamiens vivant en Corée du Sud, avec 3 fréquences de diffusion : 98.7 MHZ à Gwangju, 93.7 MHZ à Yeosu et 101.3 MHZ à Séoul. Le programme peut aussi être réécouté sur YouTube.

Kim Hui - directeur de GFN Radio. Photo: VOV

"En plus des contenus orientés par des dirigeants de GFN, nous choisissons également des sujets qui sont les plus proches de la communauté vietnamienne de Gwangju, des informations dans tous les domaines de la ville ou des informations utiles pour la communauté vietnamienne. Un autre sujet intéressant pour les auditeurs est l’enseignement du vietnamien et du sud-coréen", a déclaré Xuân Dat.

Chez GFN, tous les 6 mois, l’émission est éditée et renouvelée, et les dirigeants de GFN Radio veulent toujours qu’elle puisse toucher plus d’audience, notamment, la chronique "Les invités du week-end" qui est maintenue depuis près de 6 ans dans l’émission. C’est aussi la seule chronique diffusée en direct sur YouTube et les auditeurs peuvent interagir directement avec les invités.

Appréciant le professionnalisme de l’équipe de l’émission, Kim Hui - directeur de GFN Radio, a souligné que "Xin chào Việt Nam" est un programme radio typique diffusé au cours de ces 6 dernières années. Grâce au programme, la sensibilisation sur le Vietnam a augmenté. Les familles multiculturelles, les étudiants et les Sud-Coréens montrent une participation plus active aux activités vietnamiennes.

"L’équipe et l’animatrice de l’émission "Xin chào Việt nam" sont tous vietnamiens. L’hôte est également devenue l’animatrice bien-aimée en Corée du Sud. En plus d’être une simple animatrice, elle est également devenue une messagère de la vie et de la culture", a déclaré Kim Hui.

A ce jour, la tendance à écouter la radio et les podcasts revient en force. L’équipe "Xin chào Việt Nam" essaie constamment de rapprocher le programme du public, non seulement via la radio mais aussi via les chaînes YouTube ou Facebook.

À Gwangju, la communauté vietnamienne est actuellement l’une des plus grandes communautés étrangères. Par conséquent, GFN entend augmenter la durée afin que l’émission "Xin chào Việt Nam" soit diffusée quotidiennement. En écoutant du vietnamien tous les jours, les auditeurs vietnamiens retrouveront un "avant-goût" de leur patrie dans leur vie en République de Corée. - CPV/VNA