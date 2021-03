L'ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan. Photo: VNA

Genève (VNA) - L'Ambassade du Vietnam en Suisse en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (CCIG) et la Swiss-Vietnamese Business Gateway (SVBG) a organisé le 2 mars, un webinaire sur le marché vietnamien (Webinar Market Focus Vietnam).

L'événement a vu la présence de l'ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan, du conseiller commercial du Vietnam en Suisse, Nguyen Duc Thuong, du directeur général de la CCIG, Vincent Subilia, du directeur principal conseiller en commerce international de Dezan Shira & Associates Vietnam, Filippo Bortoletti, et du directeur de la chaîne d'approvisionnement de Nestlé Vietnam, Will Mackereth, ainsi des représentants des autorités vietnamiennes et des secteurs commerciaux principaux.

Ce webinaire visait à promouvoir les échanges commerciaux et l'investissement entre les entreprises suisses et vietnamiennes dans le but de renforcer la coopération en matière de commerce et d’investissement entre les communautés d’affaires des deux pays.

Selon l'ambassadrice Le Linh Lan, la Suisse et le Vietnam entretiennent des relations d'amitié et de coopération depuis plus d'un demi-siècle. Cette année, les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Plus d'une centaine d'entreprises suisses opèrent actuellement au Vietnam, profitant des ressources naturelles, d'une main-d'œuvre abondante, d'une population jeune, d'une augmentation du pouvoir d'achat et de la demande des consommateurs de ce pays asiatique.

Le Vietnam, ces deux dernières décennies, est devenu une importante base manufacturière et une destination touristique populaire dans la région Asie-Pacifique, a souligné la diplomate vietnamienne. -VNA