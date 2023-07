Lors du webinaire. Photo : VNA

New Delhi, 5 juillet (VNA) - Le bureau commercial du Vietnam en Inde a organisé le 5 juillet un webinaire pour discuter de plusieurs notes lors du processus de négociation, de la signature et de la mise en œuvre de contrats avec des partenaires indiens, avec la participation d'environ 150 représentants d'entreprises intéressés par le marché indien.S'exprimant lors de l'événement, le conseiller commercial vietnamien en Inde Bui Trung Thuong, qui a plus de 10 ans d'expérience de travail en Inde, a présenté des sources d'informations fiables, notamment des sites Web et des portails tels que www.indiantradeportal.in, agriexchange.apeda.gov.in , mca.gov.in, dgft.gov.in, etc., où les entreprises peuvent se renseigner sur les exigences et les réglementations de l'Inde, ainsi que rechercher et vérifier des informations sur des partenaires potentiels.Bui Trung Thuong a également présenté le processus de transaction, depuis la réception de la demande jusqu'au règlement d'un contrat, et a expliqué les conditions importantes du contrat, les procédures de livraison des marchandises, le paiement et la manière de gérer les litiges lorsqu'ils surviennent.Il a également conseillé aux entreprises de souscrire une assurance fret et maritime afin de minimiser les risques pendant le processus.Selon lui, les produits industriels et de consommation doivent répondre aux normes du Bureau de standars de l’ Inde (BSI) tandis que les produits alimentaires doivent être certifiés par l’Autorité indienne de sécurité et des normes alimentaires (FSSAI). Il s'agit de s'assurer que les entreprises vietnam iennes respectent les exigences de qualité et de sécurité des marchandises lors de l'exportation vers l'Inde.Pour bénéficier des avantages de l'accord de libre-échange ASEAN-Inde (AIFTA), les entreprises vietnamiennes doivent déclarer un certificat d'origine (CO) selon le format AI et conserver soigneusement le dossier CO. Cela sera essentiel car l'Inde pourrait demander à vérifier les procédures ultérieurement, a-t-il déclaré.Le prochain webinaire devrait fournir des conseils plus détaillés sur la façon de vérifier les informations sur les partenaires en Inde, des instructions sur la résolution des litiges, des plaintes et des mesures préventives. Des informations spécifiques seront publiées sur le site Internet du ministère vietnamien de l'industrie et du Commerce.- VNA