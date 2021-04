Le conseiller au commerce du Vietnam en Algérie, Hoang Duc Nhuân (milieu), s'exprime lors du webinaire. Photo: VNA



Alger (VNA) - Plus de 200 entreprises d'Algérie, du Sénégal et du Vietnam spécialisées dans divers secteurs ont rejoint un webinaire les 5 et 6 avril, dans le but de promouvoir leurs échanges commerciaux.

S'adressant à l'événement, Vu Ba Phu, directeur de l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que dans le contexte où les pays avaient toujours leurs frontières fermées pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19, cet événement revêtait une grande importance pour dynamiser les liens entre entreprises des trois pays.

Il a déclaré espérer que les participants optimiseraient cette opportunité pour explorer les potentiels et demandes de chacun afin de mettre en place des partenariats et de se soutenir pour surmonter les difficultés actuelles.

Vietrade est disposée à favoriser la coopération de manière efficace, stable et à long terme entre les entreprises du Vietnam, d'Algérie et du Sénégal, a-t-il souligné.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyên Thanh Vinh, a déclaré qu'il s'agissait du deuxième webinaire commercial organisé par son ambassade depuis l’explosion de l'épidémie. Le premier avait eu lieu en novembre 2020 dans le but de renforcer le commerce entre le Vietnam et l’Algérie.

Le diplomate vietnamien a affirmé que son ambassade accompagnerait les entreprises des trois pays dans l’exploration mutuelle des marchés et la recherche d'opportunités de coopération.

Le conseiller au commerce du Vietnam en Algérie, Hoang Duc Nhuân, qui est également en charge du Sénégal, du Mali, du Niger, de la Gambie et de la Tunisie, a présenté les potentiels en matière d'import-export entre le Vietnam, l'Algérie et le Sénégal, ainsi que les réglementations, les méthodes de paiement, la fiscalité et les politiques sur ces trois marchés.

Les statistiques douanières du Vietnam montrent que le commerce entre le Vietnam et l'Algérie a été de 150 millions de dollars en 2020, soit une baisse de 20% par rapport aux 190 millions de dollars enregistrés en 2019, et ce en raison de la crise sanitaire.

Hoang Duc Nhuan a appelé les investisseurs algériens à accroître leurs investissements au Vietnam, "porte d'accès" au marché de l’ASEAN de 650 millions de personnes.

Le commerce entre le Vietnam et le Sénégal n'avait été que de 95 millions de dollars en 2019. -VNA