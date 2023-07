Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et des membres de l'association. Photo : VNA



Le dirigeant a exprimé son impression sur le Prix national d'urbanisme, créé pour la première fois par l'association en 2018 pour honorer les architectes, les urbanistes, les gestionnaires urbains, les entreprises, les entrepreneurs en matière de construction, les personnes et les organisations ayant apporté des contributions exceptionnelles au travail de planification, de construction et de gestion du développement urbain et rural au Vietnam.Il a souligné que l'urbanisation devait être associée à l'industrialisation. Si l'urbanisation est plus lente que l'industrialisation, il y aura un manque d'institutions sociales pour l'industrialisation, affectant profondément l'ordre et la sécurité sociaux. L'urbanisation doit être associée à l’édification de la Nouvelle ruralité.Le président de l'Assemblée nationale a également suggéré que l'Association continue de participer activement à des programmes, des plans et des travaux importants et significatifs pour apporter des contributions importantes et efficaces à l'Assemblée nationale et au gouvernement. - VNA