Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam Petroleum Institute (VPI) a utilisé l'Intelligence artificielle (IA) et des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier rapidement la présence de roche de fondation fracturée avec une précision de plus de 80 %, contribuant à économiser du temps et des coûts de recherche et de prospection de pétrole et de gaz.

VPI a testé la précision de ce modèle avec des données de forage de 12 puits dans certaines mines à structure géologique similaire, ce qui a permis d'obtenir une précision de prédiction de fissuration de plus de 80 % avec de nouveaux puits de cuivre similaires.

Photo: VNA

Les résultats sont présentés sur la plateforme MLOps, contribuant à améliorer l'efficacité du forage.

Selon le directeur des données de VPI Le Ngoc Anh, l'utilisation des algorithmes d'apprentissage automatique et des modèles d'IA dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz est la prochaine étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN) sur la transformation numérique pour soutenir et accélérer le processus de transformation des modèles d'affaires, optimiser les méthodes de fonctionnement et améliorer la capacité de gestion de l'opération. –VNA