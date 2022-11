Voyage à Dà Lat, la "ville au mille fleurs"

Les fleurs et les plantes sont omniprésentes toute l’année dans les rues et les maisons car à l’initiative de la municipalité, les habitants se sont lancés dans une grande campagne de plantation. Niché à 1.500 mètres d’altitude, calme et coquet toute l’année, le joyau des hauts plateaux du Centre bénéficie d’un climat doux et clément dont les températures oscillent entre 15 et 24 degrés. Rien à voir donc avec le froid brutal et l’été étouffant du nord. Site gâté par Dame Nature, Dà Lat est un gigantesque jardin botanique aussi diversifié que luxuriant. Outre les fleurs, Dà Lat est le principal pourvoyeur de légumes des grandes villes vietnamiennes. Photo : VietnamPlus