Le président de la Voix du Vietnam Dô Tiên Sy (droite, 1er plan), et l’ambassadeur d’Argentine au Vietnam, Luis Pablo Maria Beltramino. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le 20 avril, le président de la Voix du Vietnam (VOV), Dô Tiên Sy, et son homologue de la Radio et Télévision d’Argentine (RTA), Rosario Lufrano, ont signé une convention de coopération dans le domaine de la télévision.



La cérémonie a eu lieu en ligne, en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Dương Quốc Thanh, et de l’ambassadeur d’Argentine au Vietnam, Luis Pablo Maria Beltramino.



En vertu de cette convention, les deux parties échangeront et coproduiront des programmes télévisés portant sur la culture, la musique et le tourisme.



“La signature de cette convention crée un cadre juridique solide à l’approfondissement de nos relations. Je souhaite que les deux parties concrétisent rapidement cette convention, contribuant au renforcement de la compréhension entre les deux peuples”, a déclaré le président de la Voix du Vietnam, Dô Tiên Sy.



Depuis Buenos Aires, Rosario Lufrano, présidente de RTA, s'est déclarée convaincue que les deux parties avaient des potentiels de coopération dans d’autres domaines que ceux évoqués par cette convention.-VOV/VNA