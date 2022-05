Hanoi (VNA) - L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a donné, ce dimanche, dans la province de Thanh Hoa (nord), le coup d’envoi de la campagne de volontariat d’Été 2022.

Photo: VOV

Organisée du 1er juin au 31 août, cette campagne vise à aider les populations défavorisées résidant dans les districts littoraux et insulaires. Au programme: consultations médicales post-Covid-19 aux habitants et campagnes de sensibilisation à la transition numérique auprès des enfants et des adultes.



Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné l’importance de cette campagne, qui encourage les jeunes à apporter du soutien aux personnes vulnérables en difficulté. - VOV/VNA